Erste Untersuchungen hätten zunächst auf einen möglicherweise gehackten Laptop als Einfallstor für die Angreifer hingedeutet, erklärte Binance auf der Plattform X. Weitere Nachforschungen hätten jedoch zusätzliche Sicherheitslücken aufgedeckt. Die Untersuchungen liefen in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden weiter.
Binance hat nach eigenen Angaben inzwischen Vermögenswerte im Umfang von rund 3 Milliarden Dollar eingefroren. Weitere Gelder sollen gesichert werden. Die nach dem Angriff ausgesetzten Auszahlungen sollen voraussichtlich innerhalb von 45 Stunden wieder möglich sein. Einzahlungen seien weiterhin uneingeschränkt möglich.
Das Unternehmen versprach zudem, sämtliche Verluste aus einem Sicherungsfonds und eigenen Mitteln zu decken. Die Kundengelder seien sicher, versicherte Binance.
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(AWP)