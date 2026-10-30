Binance hat nach eigenen Angaben inzwischen Vermögenswerte im Umfang von rund 3 Milliarden Dollar eingefroren. Weitere Gelder sollen gesichert werden. Die nach dem Angriff ausgesetzten Auszahlungen sollen voraussichtlich innerhalb von 45 Stunden wieder möglich sein. Einzahlungen seien weiterhin uneingeschränkt möglich.