«Unser nächster wichtiger Schritt besteht darin, die Auszahlungsdienste für die Nutzer wiederherzustellen. Wir liegen im Zeitplan», um dies «innerhalb der zuvor angekündigten Frist (Sonntag, 1. November 2026)» zu erreichen, schrieb das Unternehmen in einem Beitrag auf der Plattform X.
Die Digitalwährungsbörse war am Donnerstag Opfer eines massiven Hackerangriffs geworden und hatte die Auszahlungen für ihre Kunden ausgesetzt, um den Schaden einzudämmen. Der geschätzte Schaden erreicht mit 6,3 Milliarden Dollar einen Rekordwert.
Der Vorfall hat die Anfälligkeit des Branchenführers offenbart, und Kryptowährungsbesitzende könnten die Plattform verlassen, sobald Auszahlungen wieder möglich sind.
Binance, das sich mit Hilfe anderer Akteure aus dem Kryptowährungs-Ökosystem darum bemüht, die gestohlenen Vermögenswerte aufzuspüren, versicherte, dass keiner seiner Kunden zu Schaden kommen werde.
Grossteil der verlorenen Gelder wiederbeschafft
Das Unternehmen kauft Vermögenswerte, die den entwendeten entsprechen. In seiner Mitteilung vom Samstag berichtet es, auf diese Weise 90 Prozent des gestohlenen Betrags wiederbeschafft zu haben.
Das Unternehmen arbeite daran, die verbleibenden 10 Prozent einzutreiben. Es weist darauf hin, dass es sich dabei um weniger liquide Vermögenswerte handle, was bedeutet, dass es möglicherweise länger dauern werde, sie in den erforderlichen Mengen zu erwerben.
Binance hat die Umstände des Hackerangriffs noch nicht im Detail dargelegt. Zuvor sprach das Unternehmen von einem «komplexen Angriff».
(AWP)