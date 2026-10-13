Konkret geht es um eine Erstlinien-Behandlung für Patienten mit inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten Plattenepithel-Karzinomen im Kopf- und Halsbereich, die auch mit dem humanen Papillomavirus 16 infiziert sind. Die Studie wird aber bis zur Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts «Gesamtüberleben» fortgesetzt. Der Aktienkurs knickte im vorbörslichen US-Handel um gut fünf Prozent ein.