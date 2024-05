Der Rindviehbestand blieb im gleichen Zeitraum stabil und legte um 0,2 Prozent zu - was über 1,5 Millionen Tieren entspricht. Derweil setzte der Milchkuhbestand seinen negativen Trend weiter fort und lag 2023 bei 532'300 Tieren - ein Minus von zwei Prozent also. Die Haltung anderer Kühe - hauptsächlich Mutterkühe für die extensive Rindfleischproduktion - zeigte mit einem Plus von 1,9 Prozent dagegen eine steigende Entwicklung. In den vergangenen zehn Jahren hat deren Zahl um 20 Prozent zugenommen.