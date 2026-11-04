So kauften die Bad Homburger vor wenigen Wochen den restlichen Anteil von 45 Prozent am spanischen Biosimilar-Spezialisten mAbxience. Passend dazu verkündete der Konzernchef zu Wochenbeginn eine Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics. Dadurch sichert sich der Konzern den Zugriff auf bis zu 37 potenzielle Biosimilar-Kandidaten und baut seine Pipeline in diesem Wachstumsmarkt weiter aus. Laut David Adlington von der US-Bank JPMorgan benötigt es hierfür zwar einige Investitionen, für die der Konzern aber definitiv wieder Kapazitäten habe.