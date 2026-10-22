Die Präsentationen finden am 23. und 24. Oktober 2026 in Washington statt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In der Studie wurde BV100 in Kombination mit dem Antibiotikum Polymyxin B gegen die jeweils beste verfügbare Standardtherapie getestet.
BV100 wird derzeit in zwei klinischen Studien untersucht. Es handelt sich um eine intravenös verabreichbare Form des Wirkstoffs Rifabutin. Das Mittel ist bislang nicht zugelassen.
Acinetobacter baumannii gehören zu den multiresistenten Bakterien und können schwere, lebensbedrohliche Infektionen verursachen. Insbesondere bei beatmeten Patienten ist die Behandlung solcher Infektionen schwierig, da nur begrenzte Therapieoptionen zur Verfügung stehen.
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(AWP)