Bei Riv-Care handelt es sich um eine offene Phase-2b-Studie, die rund 100 Patienten umfassen soll. Verglichen wird Bv100 in Kombination mit weiteren Antibiotika gegenüber der jeweils besten verfügbaren Standardtherapie. Die Studie läuft in Regionen mit besonders hoher Antibiotikaresistenz.