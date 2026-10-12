Auf der Primarstufe habe die Zahl der Lernenden in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Seit 2022 aber sinken die Geburtenzahlen, weshalb die Zahl der Primarschülerinnen und -schüler zwischen 2027 und 2028 dürften sie einen Höhepunkt erreichen und bis 2035 um acht Prozent sinken, prognostizierte das BFS. Auf der Sekundarstufe I wird ab 2033 mit einem Rückgang gerechnet.