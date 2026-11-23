Die jüngste Tarifverhandlung in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, ihr Angebot einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um 5 Prozent. Auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien sei vom Tisch gewischt worden.