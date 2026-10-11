In sozialen Medien kursierten Videos, die Szenen nach dem Angriff zeigen sollen. Dabei ist unter anderem eine zerstörte Flughafenhalle zu sehen und wie Reisende durch dichten Rauch eilen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Echtheit der Videos konnte nicht überprüft werden. An einem Terminal stiegen nach einer Explosion dunkle Rauchwolken auf. Erst am Donnerstag waren bei einem Angriff auf den Flughafen drei Menschen getötet worden.