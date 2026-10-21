Das Ziel von BIT Asset Management sei es, einen «wirklich schweizerischen Bitcoin-ETF zu schaffen - von der Fondsverwaltung über die Verwahrung der Vermögenswerte bis hin zur Kotierung an der SIX», erklärte BIT-Geschäftsführer Dominik Oggenfuss am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.