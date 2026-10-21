Die Finanzmarktaufsicht Finma hatte bereits am Vortag mitgeteilt, dass sie die Bewilligung für einen ersten direkt in Bitcoin investierenden Schweizer Publikumsfonds erteilt hatte. Den Namen des Emittenten hatte die Behörde allerdings nicht genannt.
Das Ziel von BIT Asset Management sei es, einen «wirklich schweizerischen Bitcoin-ETF zu schaffen - von der Fondsverwaltung über die Verwahrung der Vermögenswerte bis hin zur Kotierung an der SIX», erklärte BIT-Geschäftsführer Dominik Oggenfuss am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.
Der Fonds wird laut der Mitteilung physisch durch Bitcoin gedeckt sein, die bei einer Schweizer Bank in einem «Cold Storage» aufbewahrt werden. Das Produkt verfolge eine passive Strategie ohne den Einsatz von Derivaten oder von Wertpapierleihe.
Die Zürcher BIT Asset Management ist seit 2024 Teil der BIT Gruppe mit Sitz in Singapur. Die Dienstleistungen der früheren Crypto Finance (Asset Management) umfassen regulierte Fonds, börsengehandelte Produkte, aktiv verwaltete Zertifikate und Asset-Management-Dienstleistungen.
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(AWP)