Der Bitcoin hat am Freitag im Handelsverlauf weiter an Boden verloren. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag am Freitagabend bei nur noch etwas mehr als 104.000 Dollar, nachdem er noch bei Kursen von mehr als 106.000 Dollar in den Handel gestartet war. Im Verlauf der Woche war der Bitcoin von fast 111.000 Dollar zum Start kontinuierlich gefallen.