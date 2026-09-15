Der Bitcoin hat am Dienstag unter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen und einer für die Kryptobranche negativen Entscheidung des US-Senats gelitten. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung fiel am Abend um bis zu fünf Prozent auf weniger als 75.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen, lag aber mit rund 75.600 Dollar immer noch deutlich unter dem Niveau vom Montagabend.