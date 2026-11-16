Am Montagmorgen hat sich der Bitcoin bei rund 64'700 Dollar etwas gefangen. Damit liegt er noch über dem Jahrestief vom 1. Juli bei rund 57'800 Dollar. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126'000 Dollar im Oktober 2025 hat er jedoch rund die Hälfte seines Werts eingebüsst, allein im vergangenen Monat mehr als 20 Prozent.