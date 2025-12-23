Seit Ende 2024 gab der Kurs des Bitcoin um rund sieben Prozent nach und gehört damit zu den Verlierern unter den Anlageklassen. Dies kann sich aber in den kommenden Tagen noch ändern. Sollte 2025 ein Verlustjahr werden, wäre es den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte in der noch jungen Geschichte des Bitcoin. Demgegenüber stehen Jahre mit hohen Gewinnen. Bloomberg führt seit 2010 Daten zum Bitcoin. Damals hatte der Bitcoin noch weniger als einen Dollar gekostet./zb/mis/jha/