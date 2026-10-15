In den Sommermonaten war der Bitcoin zeitweise bis auf etwa 60'000 Dollar gefallen. In den Monaten August und September zeigte sich dann eine Kurserholung, die sich im Oktober bisher nicht fortgesetzt hat. Trotz der Kursgewinne steht die Kryptowährung aber weiter deutlich unter dem Rekordhoch, das vor etwa einem Jahr bei über 120.000 Dollar erreicht worden war./jkr/he