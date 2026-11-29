Der Bitcoin hat am Wochenende nachgeben und kostet wieder weniger als 60'000 Dollar. Am Sonntagnachmittag lag der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung bei rund 59'500 Dollar. Ende vergangener Woche hatte sich der Bitcoin von den Verlusten an den Tagen davor erholt und bis auf etwas mehr als 62'000 Dollar gestiegen. Mit dem Minus vom Wochenende baute der Bitcoin das Minus im November wieder auf rund 22 Prozent aus.