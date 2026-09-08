Der Kurs des Bitcoins hat am Dienstag erneut nachgegeben. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 78'570 US-Dollar gezahlt. Das waren 0,83 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis erreichte so den niedrigsten Stand seit Donnerstag. Er knüpfte an seine Vortagsverluste an. Am Montag hatte er noch mehr als 80.000 Dollar gekostet.