Der Bitcoin hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Mittag 64.350 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas mehr gekostet. Am Dienstag war der Bitcoin erstmals seit gut einer Woche über 65.000 Dollar gestiegen. Seit Mitte Juni bewegt er sich in einer vergleichsweise engen Spanne. Er liegt deutlich unter seinem Jahreshoch von Mitte Januar bei knapp 98.000 Dollar. In der vergangenen Woche war er unter 63.000 Dollar gefallen.