Die US-Notenbank wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Die im August deutlich gestiegenen Erzeugerpreise und die stark steigenden Energiepreise sprechen tendenziell für eine Leitzinsanhebung durch die Fed. Die durch die Zuspitzung der Lage im Nahen Osten an den vergangenen Tagen sehr stark gestiegenen Energiepreise schüren Inflationsgefahren.