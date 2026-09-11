Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin 76'855 US‑Dollar gezahlt. Das waren 0,50 Prozent weniger als am Vortag. Zuvor war der Bitcoin auf ein Wochentief von 76.452 Dollar gefallen. Er knüpfte an seine Vortagsverluste an. Am Montag hatte er noch mehr als 80'000 Dollar gekostet. Vor allem die Erwartungen an Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed belasten den Bitcoin. Höhere Zinsen würden den Bitcoin weniger attraktiv machen, da er keine Zinsen abwirft.