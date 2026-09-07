Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe von Diebstählen, die das Vertrauen in die Sicherheit digitaler Vermögenswerte erschüttert haben. Rund 4000 der 4200 Bitcoin in einer vom Liquid Network genutzten Wallet sind entwendet worden, wie der Plattformbetreiber auf X mitgeteilt hat. Die Täter schienen «White-Hat-Hacker» zu sein, die Sicherheitslücken ausnutzen und die Gelder üblicherweise zurückgeben, manchmal gegen eine Zahlung.
«Liquid-Wallets werden betroffen sein, und wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten», schrieb Liquid Network und fügte hinzu, dass alle neuen Transaktionen gestoppt worden seien. «Die Mitglieder der Federation arbeiten aktiv an einer Lösung, damit wir die normale Netzwerkaktivität wiederherstellen können.»
Der Hack ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen, die zuletzt die Cybersicherheit im Kryptosektor in den Fokus gerückt haben. Erst in der vergangenen Woche hat ein Angreifer 6 Millionen Dollar von einer mit Crypto.com verbundenen Plattform für die Kreditvergabe digitaler Vermögenswerte abgezogen. Bereits im August warf ein Hack der beliebten Offline-Bitcoin-Wallet Coldcard Fragen auf, wie sicher die Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte ist.
Liquid Network wurde 2018 von Blockstream gegründet, einem Blockchain-Technologieunternehmen, das vom Kryptografen und späteren Bitcoin-Enthusiasten Adam Back mitgegründet wurde. Inzwischen wird das Netzwerk laut Blockstream von einer Federation aus mehr als 80 Börsen, Infrastrukturunternehmen und Vermögensverwaltern betrieben. Liquid Network und Blockstream reagierten nicht umgehend auf per E-Mail übermittelte Anfragen nach einer Stellungnahme.
Börsen nutzen Liquid Network für schnelle Abwicklungen, weil Transaktionen auf der Haupt-Blockchain von Bitcoin aufgrund von Netzwerküberlastungen häufig langsam und teuer sein können. Liquid Network beschleunigt den Prozess, indem es Liquid Bitcoin, kurz L-BTC, gegen tatsächliche Bitcoin ausgibt, die dafür gesperrt werden.
(Bloomberg/cash)