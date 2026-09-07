Der Hack ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen, die zuletzt die Cybersicherheit im Kryptosektor in den Fokus gerückt haben. Erst in der vergangenen Woche hat ein Angreifer 6 Millionen Dollar von einer mit Crypto.com verbundenen Plattform für die Kreditvergabe digitaler Vermögenswerte abgezogen. Bereits im August warf ein Hack der beliebten Offline-Bitcoin-Wallet Coldcard Fragen auf, wie sicher die Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte ist.