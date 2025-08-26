Der Bitcoin hat sich am Dienstag im frühen Handel nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die älteste und bekannteste Digitalwährung kostete am Dienstagmorgen rund 110.000 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf rund 108.700 Dollar gefallen war. Ende vergangener Woche hatte der Preis für einen Bitcoin noch knapp 117.000 Dollar betragen.