Tiefere Anleiherenditen nutzen dem Bitcoin

Am US-Anleihemarkt kam es zuletzt zu einer Art Ausverkauf, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Die Massnahme des Finanzministeriums soll Sorgen am Markt zerstreuen, die sich um steigende Inflation, die Folgen des Iran-Kriegs, eine stark steigende Staatsverschuldung und den Kapitalbedarf der grossen KI-Unternehmen drehen.