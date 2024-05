Der Bitcoin ist am Dienstag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Anfang April gestiegen. In der Spitze kletterte die wichtigste Digitalwährung bis auf fast 72 000 US-Dollar. Am Vormittag fiel der Bitcoin dann etwas zurück und kostete zuletzt 70 970 Dollar. In der Nacht hatte er noch unter 70 000 Dollar notiert, nachdem er bereits am Montag im späten Handel kurz über die runde Marke gestiegen war.