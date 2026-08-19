«Die jüngste Massnahme nimmt Druck vom Kessel am zuletzt angespannten Anleihemarkt», sagte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. «Anleger am Kryptomarkt sehen mehr als einen Silberstreif am zuletzt trüben Börsenhimmel und suchen wieder das Risiko.» Emden sieht aber auch politische Gründe für den Anstieg: «Zugleich hoffen Investoren, dass Bitcoin und Co auf Trumps Prioritätenliste vor den US-Zwischenwahlen wieder nach oben rutschen und die regulatorischen Daumenschrauben gelockert werden.»