Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büsste der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Nach den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin selbst auf Fünfjahressicht kaum noch im Plus. Auf längere Sicht gehört er allerdings weiterhin zu den erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8.000 Prozent. Damit stieg der Kurs auf mehr als das 80-Fache.