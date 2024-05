Am Markt werden derzeit vor allem zwei Treiber für die Kursentwicklung am Kryptomarkt genannt. Zum einen wird auf die erwartete Geldpolitik der US-Zentralbank Fed verwiesen. Mit raschen Zinssenkungen wird angesichts der zähen Inflation in den USA nicht gerechnet. An den Terminmärkten werden für dieses Jahr maximal zwei Lockerungen erwartet - wohingegen es zu Jahresbeginn noch dreimal so viele waren. Höhere Leitzinsen lasten auf Kryptowährungen, weil sie zu den riskanten Anlageklassen zählen.