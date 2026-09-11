Der Umbau sei keine Reaktion auf die seit Monaten anhaltende Schwäche des Bitcoin-Markts, betonte der Bitcoin-Suisse-Sprecher. Vielmehr sei er Teil der langfristigen Wachstumsstrategie. Er verwies dabei auf die in den vergangenen Monaten erhaltenen Lizenzen, darunter die Micar-Lizenz der EU in Liechtenstein sowie Lizenzen in Abu Dhabi und den Bermudas.