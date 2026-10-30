Der Bitcoin ist am Freitag nach einem milliardenschweren Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance weiter unter Verkaufsdruck geraten. Auf der Handelsplattform Bitstamp sank der Preis für die älteste und bekannteste Kryptowährung bis auf 76.320 US-Dollar - nach knapp 82.000 Dollar tags zuvor. Im Verlauf einer Woche hat der Bitcoin nun etwa fünf Prozent an Wert verloren.