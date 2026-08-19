Regionale Unterschiede bei Speicherseen

Trotz der teilweise recht tiefen Speicherstände zeigt sich Itschner gelassen. So sei die Situation regional sehr unterschiedlich. Deutlich tiefere Pegelstände in den Speicherseen gebe es vor allem in Graubünden und dem Tessin. Dagegen sei die Lage im Wallis und Kanton Bern «nicht schlecht». Zudem könne sich die Situation, insbesondere in Graubünden, durch Niederschläge auch recht schnell ändern.