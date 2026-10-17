Auch gegenüber kleineren modularen Atomreaktoren zeigte sie sich skeptisch: «Technologisch sind die kleinen Reaktoren nicht grundsätzlich etwas anderes als das abgeschaltete Mühleberg. Neu sind vor allem die kleinere Bauweise und der modulare Ansatz.» Zudem fehle in Europa ein etablierter regulatorischer und rechtlicher Rahmen. Dieser müsste zuerst geschaffen werden. «Ich sehe deshalb nicht, wie diese Technologie unser Versorgungsproblem in den nächsten Jahren lösen sollte.»