Die zur BKW Gruppe gehörende BKW Engineering hat das im deutschen Darmstadt ansässige Architektur- und Stadtplanungsbüro Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartG mbB gekauft. Damit verstärke BKW Engineering sein Leistungsangebot in den Bereichen Architektur und Generalplanung und festige ausserdem die geografische Präsenz in Südwestdeutschland, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

29.09.2023 10:15