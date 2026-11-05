Die Steuerung diente in den vergangenen Jahrzehnten dazu, Geräte wie Warmwasserboiler, Elektroheizungen und die öffentliche Strassenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten. Aktuell beziehen über 100'000 Kundinnen und Kunden das Signal, wie die BKW am Donnerstag in einer Meldung schrieb.