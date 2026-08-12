Die Stromrechnung setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Dazu gehören etwa die Kosten für die Nutzung des Stromnetzes und die Energiekosten. Während erstere um 5,9 Prozent ansteigen, sinken die Energietarife laut BKW deutlich um rund 29 Prozent. Weitere Positionen, die die Höhe der Stromrechnung beeinflussen, sind Abgaben an die öffentliche Hand und ein Messtarif.