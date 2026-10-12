Der Windpark umfasst sieben Anlagen mit je 4,8 Megawatt. Er soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen und jährlich mehr als 80 Gigawattstunden erneuerbaren Strom produzieren. Der Stromabsatz ist langfristig über das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert.