Der Windpark im Landkreis Unna soll jährlich rund 42 Gigawattstunden Strom produzieren. Geplant sind zwei Anlagen mit je 5,7 Megawatt sowie eine weitere mit 7 Megawatt. Der Baustart ist noch im vierten Quartal 2026 vorgesehen.
ABO Energy entwickelt das Projekt und übergibt es schlüsselfertig an den Energieversorger. BKW begleitet die Bauphase und übernimmt danach Betrieb und Stromvermarktung. Für den Windpark sind Einspeisevergütungen nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz für 20 Jahre gesichert.
Mit der Akquisition baut die Stromproduzentin ihr Windenergieportfolio in Deutschland weiter aus. Bereits im Oktober hatte BKW die Übernahme des Windparks Öhringen in Baden-Württemberg mit einer geplanten Leistung von rund 34 Megawatt angekündigt.
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(AWP)