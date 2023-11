Im Bankrat der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) kommt es zu einem Wechsel: Stephan Naef tritt per 30. Juni 2024 von seinem Amt zurück, wie das Geldhaus am Dienstagabend in einem Communiqué mitteilte. Naef (Jahrgang 1962) sass seit 2019 im Aufsichtsgremium.

28.11.2023 18:51