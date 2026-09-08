Insgesamt legte der Marktwert der Immobilien in der Berichtsperiode um 0,95 Prozent auf 181,2 Millionen Franken zu, wie die BLKB Fund Management am Dienstag mitteilte. Daraus resultierte für den Fonds ein Gesamterfolg von 3,6 Millionen Franken. Die Anlagerendite belief sich auf 2,79 Prozent.