Der entsprechende Ausgabepreis betrage 103,91 Franken je Anteil, wie die BLKB am Montag mitteilte. Die Bezugsfrist laufe vom 9. bis 20. November 2026 und die Emission erfolge auf Best-Effort-Basis. Nicht gezeichnete Anteile können durch die Fondsleitung anderweitig platziert oder gegebenenfalls nicht ausgegeben werden, wie es weiter heisst.