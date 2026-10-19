Die Emission richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie der Fondsmanager am Montag mitteilte. Mit der Kapitalerhöhung soll der Wachstumskurs des im Juli 2025 lancierten Immobilienfonds fortgesetzt werden. Dessen Investitionsansatz ist auf hochwertige Wohnliegenschaften und gemischt genutzte Bauten gerichtet.