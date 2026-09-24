Am Morgen hatte der Landrat entschieden, die Behandlung des Geschäfts nicht abzusetzen. Riebli hatte dies im Namen des Initiativkomitees beantragt, um den Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Abschreiber der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) auf ihre Tochtergesellschaft Radicant abzuwarten.