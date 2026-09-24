«Es geht nicht um eine Abrechnung, sondern darum, Lehren zu ziehen», sagte Peter Riebli (SVP) zum Thema Radicant. Er präsidiert auch das Initiativkomitee. Die Weichen seien bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) bereits vor dem Abschreiber von 105 Millionen Franken auf ihre Tochtergesellschaft falsch gestellt worden. Dieser habe die Initiierenden aber in ihrer Position bestärkt, eine stärkere Aufsicht zu verlangen.