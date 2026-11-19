Bei der BLKB kommt es zu einem Abgang im obersten Management. Béatrice Sidler, Leiterin des Geschäftsbereichs Wealth Management, verlässt das Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Sie wolle ihre Karriere ausserhalb des Instituts fortsetzen. Sidler hatte den Geschäftsbereich in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut.