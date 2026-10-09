Anthropic und OpenAI buhlen derzeit um die Gunst der Investoren. Beide wollen an die Börse gehen. Während OpenAI die Pläne für dieses Jahr unter anderem wegen Sicherheitsbedenken auf Eis legte, peilt Anthropic weiter die Platzierung von Aktien an der Börse an. Dabei wird nach Informationen von Bloomberg eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar in Betracht gezogen. Bei einer Finanzierungsrunde im Mai wurde Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet.