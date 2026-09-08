Gewerkschaften sind unzufrieden

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) kritisierte die Massnahmen am Dienstag. Der Kostendruck der Kantone und des Bundes habe nun erste und einschneidende Konsequenzen bei der BLS, schrieb der SEV in einer Mitteilung. Der Druck fordere Opfer beim Personal, und auch die Kunden und Kundinnen würden nicht verschont bleiben.