Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Bereits 2013 fasste die BLS den Bau einer neuen Werkstätte im Raum Bern ins Auge. Nach der Prüfung von verschiedenen Standorten entschied sich die BLS zunächst für einen solchen im Westen der Stadt Bern. Doch das Projekt auf der grünen Wiese stiess bei Anwohnern, Quartierorganisationen und Landschaftsschützern auf erbitterten Widerstand.