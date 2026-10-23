Bei der tödlichen Schussattacke nahe Paris halten Ermittler und Politiker einen rassistischen Hintergrund für möglich. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez bezeichnete den Vorfall in den Gemeinden Trappes und La Verrière als «terroristische Tat». Ein Mann hatte aus einem Auto heraus auf offener Strasse mit einer automatischen Waffe geschossen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, mindestens vier weitere wurden teils sehr schwer verletzt, darunter ein zwölfjähriges Kind. Der Verdächtige wurde kurze Zeit später festgenommen.