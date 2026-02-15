Nestlé hatte das Problem mit dem Toxin Cereulid Anfang Dezember als erster Hersteller festgestellt. Zunächst sei eine Produktionslinie in den Niederlanden als Ursache vermutet worden, später habe sich gezeigt, dass das Toxin mutmasslich in einem aus China stammenden Öl eines Zulieferers enthalten gewesen sei. In der Folge wurden betroffene Produkte zurückgerufen. Neben Nestlé sind auch Danone sowie Lactalis involviert.