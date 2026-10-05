Deutschland muss aus Sicht der Geheimdienste vor allem mit Blick auf die Bedrohung durch Russland deutlich widerstandsfähiger werden, nicht nur militärisch. «Russland führt einen Schattenkrieg gegen uns», sagt der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, während einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages. Es gehe dabei vor allem um Einschüchterung. «Moskau wettet auf unsere Schwäche.» Aktuell gebe es keine Hinweise auf einen grossangelegten Angriff Russlands gegen Nato-Staaten. «Allerdings könnte es insbesondere im Baltikum zu niedrigschwelligen militärischen Aktivitäten Russlands kommen.»